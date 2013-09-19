أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مدحت العدل: أرفض العنف تماما رغم تقديري لغضب "وايت نايتس"

Google+ Print
مدحت العدل: أرفض العنف تماما رغم تقديري لغضب "وايت نايتس" مدحت العدل: أرفض العنف تماما رغم تقديري لغضب "وايت نايتس"

كتب : فاطمة النشابي الخميس 19-09-2013 18:28

استنكر الكاتب مدحت العدل، الهجوم الذي تم على نادي الزمالك على يد أعضاء "وايت نايتس"، وأعمال العنف التي شهدها محيط النادي من قِبل قوات الشرطة.

وكتب العدل، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "رغم قرفي واستيائي من إدارة غبية وفاشلة ولاعبين متخاذلين لا يمكن أن يوصفوا بالرجال ومع تقديري لغضب الوايت نايتس، لكني أرفض تمامًا العنف والتطرف".

وأضاف الكاتب: "الرياضة هي وسيلة للتقدم وترويح عن النفس وسمو بالروح وليست تعصبًا وحرقًا وتطاولاً، الزمالك يحتاج إلى ثورة ورجال يحبونه إدارة ولاعبين وجمهور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً