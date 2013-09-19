مدحت العدل: أرفض العنف تماما رغم تقديري لغضب "وايت نايتس"

كتب : فاطمة النشابي الخميس 19-09-2013 18:28

استنكر الكاتب مدحت العدل، الهجوم الذي تم على نادي الزمالك على يد أعضاء "وايت نايتس"، وأعمال العنف التي شهدها محيط النادي من قِبل قوات الشرطة.

وكتب العدل، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "رغم قرفي واستيائي من إدارة غبية وفاشلة ولاعبين متخاذلين لا يمكن أن يوصفوا بالرجال ومع تقديري لغضب الوايت نايتس، لكني أرفض تمامًا العنف والتطرف".

وأضاف الكاتب: "الرياضة هي وسيلة للتقدم وترويح عن النفس وسمو بالروح وليست تعصبًا وحرقًا وتطاولاً، الزمالك يحتاج إلى ثورة ورجال يحبونه إدارة ولاعبين وجمهور".