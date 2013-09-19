بدء عرض RED 2 اليوم في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت الخميس 19-09-2013 18:42

أطلقت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز"، اليوم، في دور العرض المصرية، فيلم الأكشن الكوميدي RED 2 الذي يشهد عودة فريق عمل الجزء الأول بالإضافة إلى النجم أنتوني هوبكنز الحاصل على جائزة الأوسكار.

في فيلم RED 2 ترتفع درجات الأكشن والكوميديا التي ستلفت انتباه الجميع في كل أنحاء العالم، حيث تدور الأحداث حول ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد فرانك موسي الذي يسعى لتوحيد فريقه من عناصر نخبة العمل السري البعيدين عن الأجواء من أجل هدف عالمي، وهو تعقب جهاز نووي محمول مفقود ولتحقيق النجاح يحتاجون لمواجهة جيش من القتلة، والبقاء على قيد الحياة في ظل وجود إرهابي لا يعرف التهاون، ومسؤول حكومي مجنون في السلطة، والجميع حريصون على وضع أيديهم على سلاح المستقبل، تحمل المهمة فرانك وفريقه إلى باريس ولندن وموسكو، وفي حالة تفوقهم على الجيش أو فشلهم فإنهم يستخدمون ذكاءهم وقدرتهم على الخداع ومهاراتهم التقليدية، معتمدين على بعضهم البعض، في محاولة لإنقاذ العالم والبقاء على قيد الحياة خلال هذه العملية.

وتم إطلاق فيلم RED في عام 2010، وحصل على إيرادات وصلت إلى 199 مليون دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، وحقق فيلم RED 2 منذ إطلاقه إيرادات بلغت 119 مليون دولار في جميع أنحاء العالم مع زيادة مستمرة، حيث إن الفيلم ينتظر افتتاحه في عدد من دور العرض في أنحاء العالم.

الفيلم بطولة بروس ويليس، جون مالكوفيتش، ماري لويز باركر، أنتوني هوبكنز، هيلين ميرين، كاثرين زيتا جونز، بيونج هون لي وبريان كوكس، ويعرض الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز.



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فيلم RED 2