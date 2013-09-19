أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بدء عرض RED 2 اليوم في دور العرض المصرية

Google+ Print
بدء عرض RED 2 اليوم في دور العرض المصرية بدء عرض RED 2 اليوم في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت الخميس 19-09-2013 18:42

أطلقت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز"، اليوم، في دور العرض المصرية، فيلم الأكشن الكوميدي RED 2 الذي يشهد عودة فريق عمل الجزء الأول بالإضافة إلى النجم أنتوني هوبكنز الحاصل على جائزة الأوسكار.

في فيلم RED 2 ترتفع درجات الأكشن والكوميديا التي ستلفت انتباه الجميع في كل أنحاء العالم، حيث تدور الأحداث حول ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد فرانك موسي الذي يسعى لتوحيد فريقه من عناصر نخبة العمل السري البعيدين عن الأجواء من أجل هدف عالمي، وهو تعقب جهاز نووي محمول مفقود ولتحقيق النجاح يحتاجون لمواجهة جيش من القتلة، والبقاء على قيد الحياة في ظل وجود إرهابي لا يعرف التهاون، ومسؤول حكومي مجنون في السلطة، والجميع حريصون على وضع أيديهم على سلاح المستقبل، تحمل المهمة فرانك وفريقه إلى باريس ولندن وموسكو، وفي حالة تفوقهم على الجيش أو فشلهم فإنهم يستخدمون ذكاءهم وقدرتهم على الخداع ومهاراتهم التقليدية، معتمدين على بعضهم البعض، في محاولة لإنقاذ العالم والبقاء على قيد الحياة خلال هذه العملية.

وتم إطلاق فيلم RED في عام 2010، وحصل على إيرادات وصلت إلى 199 مليون دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، وحقق فيلم RED 2 منذ إطلاقه إيرادات بلغت 119 مليون دولار في جميع أنحاء العالم مع زيادة مستمرة، حيث إن الفيلم ينتظر افتتاحه في عدد من دور العرض في أنحاء العالم.

الفيلم بطولة بروس ويليس، جون مالكوفيتش، ماري لويز باركر، أنتوني هوبكنز، هيلين ميرين، كاثرين زيتا جونز، بيونج هون لي وبريان كوكس، ويعرض الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز.


>

فيلم RED 2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً