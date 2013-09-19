محمود عبد المغني: "السر" ينتظر هدوء الأوضاع السياسية

كتب : نورهان طلعت الخميس 19-09-2013 19:29

أكد الفنان محمود عبد المغنى أنه مازال ينتظر هدوء الأوضاع السياسية واستقرار الحالة الأمنية فى مصر حتى يبدأ تصوير فيلمه الجديد "السر"، الذى رأى فيه العمل السينمائى الجيد الذى يمكن أن يشارك فيه بعيداً عن مستوى الأفلام المتواجدة حالياً.

وأضاف عبد المغني، فى تصريح خاص لـ"الوطن" أن السينما حالها مقلوب فى الوقت الحالي وستعود إلى نشاطها المعهود فور العودة إلى الهدوء والاستقرار، أما من ناحية الدراما فأنه يواصل حاليا قراءة عدد من السيناريوهات التى عرضت عليه فى الفترة الأخيرة، وأكد أن أغلبها أعمال متميز إلا أنه مازال فى مرحلة القراءة حتى يستطيع اختيار الأنسب بالنسبة له، بخاصةً بعد نجاح مسلسله الأخير "الركين" وتحقيقه لنجاح على المستوى الجماهيرى وعلى المستوى التسويق للقنوات الفضائية.