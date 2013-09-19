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خالد صالح: أثق في أن جيشنا وشرطتنا سيقضيان على الإرهاب

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خالد صالح: أثق في أن جيشنا وشرطتنا سيقضيان على الإرهاب خالد صالح: أثق في أن جيشنا وشرطتنا سيقضيان على الإرهاب

كتب : وفاء بكر منذ 42 دقيقة

أبدى الفنان خالد صالح استياءه الشديد من العمليات الإرهابية التي تحدث حاليا، وقال في تصريحات لـ"الوطن": "الإرهاب الذي تحاول بعض العناصر ترويجه والقيام به في حاليا يعد خيانة كبرى من قبل هؤلاء الأشخاص وجريمة في حق مصر والمصريين"، مضيفا "لا أعرف كيف يمشون على أرضها ويأكلون من خيرها وفي النهاية يكون فعلهم تجاهها هو القتل والتدمير وهدم الكنائس ومحاولة إشعال الفتنة وكل هذه الجرائم التي ترتكب منذ فترة".

وأعلن صالح عن تفاؤله بتجاوز الأزمة، "أثق تمام الثقة أننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها مصر أو يحاول بعض المتطرفين إرباك وضع البلد فيها، كما أثق في قوة وترابط جيشنا العظيم وجهاز شرطتنا الذين يبذلون جهودا من أجل مصر، وأثق أنهم سيخلصوننا من هذه البؤر الإرهابية في أقرب وقت".

يذكر أن آخر أعمال خالد صالح الدرامية مسلسل "فرعون" الذي شارك في بطولته جومانا مراد وصبري فواز.

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