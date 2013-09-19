سمسم شهاب ينتهي من تصوير الأغنية الدعائية لفيلم "عش البلبل"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 29 دقيقة

انتهى المغني سمسم شهاب من تصوير أغنيته الجديد "لقمة العيش"، وذلك ضمن أحداث فيلم "عش البلبل"، والمقرر طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المقبل. وشارك سمسم في تصوير الأغنية الراقصة دينا، إضافة إلى المطرب محمود الليثي والذي يشارك في تمثيل الفيلم.

كان المنتج أحمد السبكى قد استمع لأغنية "لقمة العيش" بعد ترشيح من قبل السيناريست سيد السبكي مؤلف الفيلم، وقرر السبكي على الفور ضمها ضمن أحداث الفيلم لتكون إحدى الأغنيات الدعائية له.

أغنية "لقمة العيش" من كلمات الشاعر الغنائي عماد عبيد وألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع أشرف البرنس.

وفيلم "عش البلبل" بطولة سعد الصغير، دينا، كريم محمود عبد العزيز، مي سليم، بوسي، وتأليف سيد السبكي، وإخراج حسام الجوهري ومن إنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن آخر ألبومات سمسم شهاب سمسم "الإحساس نعمة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه في مارس الماضي، وتعاون شهاب في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا، عاطف صادق، عصام حجاج، أيمن الطويل، عماد عبيد، أحمد شريف، عصام إسماعيل، تامر حجاج هاني فاروق، أحمد عبد القادر، وتوزيع تامر صقر، أشرف البرنس، خالد عرفة، وعدنان الشامي.