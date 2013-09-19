"إسيسكو" تطالب الدول الأعضاء بها بحماية المسجد الأقصى

طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إسيسكو"، اليوم "الخميس"، الدول الأعضاء بها، بالتحرك بسرعة لحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

وفى بيان لها نشرته بموقعها على شبكة الإنترنت، دعت "إسيسكو"، التى تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرًا دائمًا لها، الدول الأعضاء بها، وعددها 51 دولة، إلى "العمل سريعـا على حماية المسجد الأقصى من التهديدات التى يتعرض لها جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التى كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى صباح اليوم، والسماح للمتطرفين اليهود بأداء صلواتهم فى باحاته، والتجول فى المصلى المروانى وقرب الصخرة المشرفة".

وطالبت "إسيسكو"، منظمة التعاون الإسلامى، ولجنة القدس المنبثقة عنها، وجامعة الدول العربية، والمنظمات والمؤسسات الأخرى المعنية بقضية المسجد الأقصى، والمجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والهيئات السياسية والإعلامية والقيادات الدينية والنخب الفكرية والثقافية، بـ"حشد الجهود للتنديد بما يجرى فى المسجد الأقصى ولفضح الممارسات العدوانية الإجرامية التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى والجماعات اليهودية المتطرفة، ضد المسجد الأقصى".

كما حثت المجتمع الدولى على "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الإجرامية فى القدس الشريف وبقية المناطق المحتلة فى فلسطين".

وأدانت المنظمة كذلك "الدعوات التى أطلقها مسئولون إسرائيليون لمنع المسلمين من الصلاة فى المسجد الأقصى وتقسيمه بين اليهود والمسلمين، وحذرت من أن "تمادى السلطات الإسرائيلية فى هذه السياسات الإجرامية دون رادع قوى لها، سيؤدى حتماً إلى تطورات خطيرة فى المستقبل القريب"، دون أن تفصح عن هذه التطورات.