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"خارجية حماس": المخرج لأزمات غزة إنهاء الانقسام الفلسطينى

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"خارجية حماس": المخرج لأزمات غزة إنهاء الانقسام الفلسطينى "خارجية حماس": المخرج لأزمات غزة إنهاء الانقسام الفلسطينى

قال وكيل وزارة الخارجية فى الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة، غازى حمد، إن المخرج الوحيد للأزمات التى يعانى منها القطاع هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى بين حركتى "حماس" و"فتح" وبناء برنامج سياسى فلسطينى مبنى على رؤية استراتيجية لمواجهة العدو الإسرائيلى والحفاظ على حقوق الفلسطينيين".

وأضاف حمد خلال ندوة سياسية نظمها معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات فى مدينة غزة، اليوم الخميس، بعنوان "مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية"، أن منطقة الحدود بين القطاع وسيناء آمنة تمامًا.

وأوضح أن قوات الأمن الوطنى التابعة لحكومة غزة عززت من انتشارها على الحدود، وتحافظ على الأمن بصورة مثالية.

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مصر 365

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