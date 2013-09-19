فلسطين تطلب من فرنسا دعم حكومتها لضمان استمرار بناء مؤسسات الدولة

دعا رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، حكومة فرنسا للمساهمة فى دعم الحكومة الفلسطينية، وخزينتها من أجل ضمان استمرار الحكومة بخططها فى بناء مؤسسات الدولة، والتى تتضمن الاستثمار بالمناطق المسماة 'ج'.

وأشار الحمد الله - خلال استقبالة اليوم الخميس القنصل الفرنسى الجديد بفلسطين هيرف ماغرو، فى مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله -إلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة ببناء الاقتصاد الفلسطينى بكافة المحافظات، وبالأخص المناطق المسماة 'ج'، 'التى تعانى من أزمة حقيقية نتيجة عدم تمكننا من الوصول إليها'.

من جانبة أشاد ماغرو بخطط الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء الاقتصاد، مؤكدا أن فرنسا تقف وتدعم الشعب الفلسطينى سياسيا واقتصاديا.

كما ناقش الطرفان، زيارة رئيس الوزراء لنيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ومؤتمر الدول المانحين حيث تناول رئيس الوزراء مع القنصل الفرنسى الجديد أهم النقاط فى التقرير التى سيتم مناقشتها خلال الزيارة التى ستبدأ بعد غد "السبت" .