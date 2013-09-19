الحكومة الفلسطينية تؤدى اليمين القانونية أمام رئيس الدولة

أدت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة برئاسة رامى حمد الله مساء اليوم "الخميس" اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله.

وعقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين اجتماعا تناول خلاله برنامج الحكومة خلال المرحلة القادمة .

وتضمن التشكيل الوزارى اعتماد الدكتور رامى الحمد الله رئيسا لوزراء فلسطين، والدكتور زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء والدكتور سعيد أبو على وزيرا للداخلية وشكرى بشارة وزيرا للمالية وعلى مهنا وزير للعدل والدكتور على أبو زهرى وزير للتربية، والتعليم والتعليم العالى وكمال الشرافى وزيرا للشئون الاجتماعية وربيحة زياب، وزير شئون المرأة وماهر غنيم للأشغال وعدنان الحسينى لشئون القدس وعيسى قراقع لشئون الأسرى وجواد حرز الله للاقتصاد ورولا معايعة للسياحة، وصفاء ناصر الدين للاتصالات وجواد قطيش للصحة، وسائد الكونى للحكم المحلى ونبيل ضميدى للمواصلات، ومحمد أبورمضان لشئون التخطيط، كما تضمن القرار تعيين الدكتور فواز عقل أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير .

وتغيب عن أداء اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين وزراء الشئون الاقتصادية، والخارجية والعمل والزراعة، وذلك بسبب وجودهم خارج الدولة فى مهمات رسمية على أن يؤدوا اليمين القانونية عند عودتهم إلى فلسطين.

من جانبه، أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أكد ثقته برئيس الوزراء المكلف الدكتور رامى حمدالله وأعضاء حكومته.