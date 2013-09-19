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السودان يؤكد على فرص الاستثمار والتعاون الصحى مع مصر

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السودان يؤكد على فرص الاستثمار والتعاون الصحى مع مصر السودان يؤكد على فرص الاستثمار والتعاون الصحى مع مصر

أكد وزير الصحة السودانى، بحر إدريس أبو قردة، على عمق ومتانة العلاقات السودانية - المصرية، مجددًا التزام بلاده بفتح فرص الاستثمار والتعاون الصحى بين السودان ورجال الأعمال المصريين، فى كافة مجالات العمل الصحى.

وأشاد أبو قردة، خلال لقائه اليوم الخميس، بوفد مجموعة الاستثمار الطبى المصرية العالمية، برئاسة الدكتور طارق حافظ إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو رابطة الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، بمبادرة المجموعة للاستثمار الصحى بالسودان، وتعهد بالعمل على تذليل العقبات التى تعترض مسار هذا التعاون.

وأضاف الوزير السودانى، أن السودان يشجع الاستثمار فى المجال الصحى من أجل الارتقاء بالقطاع الصحى، وتخفيف معاناة المرضى، والدفع للأمام بسياسات توطين العلاج بالداخل، مشيرًا للحزم والمواجهات التى وضعتها الوزارة لتشجيع الاستثمار فى الدواء وصناعته.

واطلع وزير الصحة السودانى على المشروعات الصحية التى تنفذها المجموعة المصرية العالمية، ومساهماتها فى ترقية الأداء الصحى بالوطن العربى والمشروعات التى ترغب المجموعة فى تنفيذها بالسودان، فى مجال التصنيع الدوائى والخدمات العلاجية فى أمراض القلب والكلى والجراحة العامة والأسنان والباطنة.

ومن جانبه، شدد رئيس الوفد المصرى الدكتور طارق حافظ، على ضرورة التعاون فى المجال الصحى بين السودان ومصر، مؤكدًا رغبة المجموعة لمزيد من التعاون مع السودان بإنشاء المستشفى التخصصى المصرى السودانى، ومعهد للتمريض وإنشاء مصانع الأدوية، وإدارة تشغيل المستشفيات، والقوافل الطبية المتبادلة.

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