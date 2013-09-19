وزير الشباب وأمين الأعلى للآثار يتفقدان مدينة رشيد فى عيدها القومى

ئفى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى فى 19 سبتمبر من كل عام والذى يوافق "ذكرى انتصار أهالى رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807"، قام الدكتور مصطفى هدهود- محافظ البحيرة يرافقة المهندس خالد عبد العزيز- وزير الشباب وخالد تليمة نائب وزير الشباب بجولة تفقدية داخل مراكز شباب (البوصيلى- زغلول- رشيد- برج رشيد) بمدينة رشيد للوقوف على احتياجات مراكز الشباب وخطة تطويرها لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها وجعلها مراكز شباب جاذبة.

وأكد محافظ البحيرة على دعمه لمراكز الشباب بدائرة المحافظة وتطوير أنشطتها الرياضية من خلال خريطة لها وعمل مجموعات بحثية علمية متخصصة من حملة الماجستير والدكتوراه تقوم بإعداد التصورات والدراسات اللازمة لخطة التطوير.

ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب على أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى تتبنى خطة تطوير عاجلة لعدد 1700 مركز شباب على مستوى الجمهورية وتزويدها بملاعب خماسية بنجيل صناعى مضاءة.

كما وافق الوزير على "دعم مركز شباب البوصيلى بمبلغ 250 ألف جنيه لعمل نجيل صناعى للملعب الأول بالمركز ومبلغ 150 ألف جنيه للإنارة وعمل سور و180 ألف جنيه لإنشاء عدد 2 ملعب بالإنارة، أحدهما إكريليك والآخر نجيل صناعى، تقسيم ملعب كرة القدم بمركز شباب زغلول برشيد إلى 3 ملاعب خماسية مفتوحة وإنشاء دورة مياه وغرفة خلع ملابس، إدراج مركز شباب رشيد ضمن خطة التطوير وإنشاء ملعب خماسى نجيلة وإنارته وعمل سور على ملعب كرة القدم وإنارته وطلاء جميع المحلات التابعة للمركز والمحيطة به، وإنشاء حديقة للطفل بالمركز، تزويد مركز شباب برج رشيد بعدد 100 شمسية و100 ترابيزة و400 كرسى وإنشاء ملعب نجيل صناعى بالإنارة وعمل حديقة وركن للطفل وسور، إضافة إلى عمل معسكر ونزل شباب بالمركز.

وعلى جانب آخر وفى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، تم افتتاح مسجد الشيخ عامر بقرية ديبى برشيد المقام على مساحة 650 مترا بتكلفة إجمالية 31 مليون و500 ألف جنيه، والذى استمرت أعمال الترميم به وإعادة بنائه لمدة ثلاث سنوات.

وشهد الافتتاح الدكتور مصطفى أمين- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحمد الصيرة - السكرتير العام المساعد والدكتور محمد العش مدير الدعوة بأوقاف البحيرة وأهالى القرية.