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هدوء بجنوب الشيخ زويد بعد يوم من عمليات التمشيط

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هدوء بجنوب الشيخ زويد بعد يوم من عمليات التمشيط هدوء بجنوب الشيخ زويد بعد يوم من عمليات التمشيط

قال أهالى بمناطق جنوب الشيخ زويد إن المنطقة الآن تعيش حالة من الهدوء بعد يوم كامل من عمليات التمشيط التى شاركت فيها عدد من المدرعات وطائرات عسكرية.

وأكد الأهالى أنهم شهدوا الطائرات تقصف أهدافا وقوات الأمن المشاركة فى عمليات التمشيط تقتاد أشخاص .

ومن جانبه قال مصدر أمنى برفح أنه تم إلقاء القبض على شخصين مطلوبين بالمدينة ويجرى التحقيق معهما.

كما شهدت مدينة رفح حالة من الاستنفار وسط القوات الأمنية التى أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بالتزامن مع عمليات هدم أنفاق على الحدود قامت بها اليوم وسمع صوت دوى انفجار أثناء عمليات الهدم .

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