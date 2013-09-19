غدا .. وزير الشباب يفتتح المؤتمر القومى لشباب الأحزاب بالإسكندرية

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وخالد تليمة، نائب وزير الشباب، غدًا الجمعة، المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، خلال الفترة 19- 23 سبتمبر الجارى، بمشاركة شباب وفتيات الأحزاب والحركات السياسية المختلفة.

يرتكز المؤتمر على تنفيذ مجموعة من الندوات العامة وورش العمل تتناول الحديث حول عدة محاور تتمثل فى "آليات دمج الشباب فى الدولة المصرية، ورؤية الشباب للعدالة الانتقالية، وتمكين الشباب من خلال الدستور، والمجلس السياسى للشباب الوطنى"، بالإضافة إلى التوصل لرؤية مصرية حول الدولة المدنية والاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية والحرية.

> ويهدف المؤتمر إلى بناء جسور التعاون بين شباب الأحزاب المصرية، والتركيز على أهمية مشاركة الشباب فى المرحلة المقبلة وتواصلهم من خلال حوار وطنى يناقش مختلف القضايا المطروحة، بالإضافة إلى الاتفاق حول المفاهيم المصرية المتعلقة بالقضايا السياسية، والمطالب السياسية الأساسية للشباب.