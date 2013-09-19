30% من فيروس بى فى مصر ينتقل عبر أدوات طبيب الأسنان نتيجة إهمال التعقيم

كثير من الأطباء يعتبرون فيروس بى أكثر خطورة من فيروس سى، وخاصة لأنه سهل العدوى، وأكثر خطورة، لذلك ينصح الأطباء جميع السيدات الحوامل بالكشف عن فيروس بى، وأخذ التطعيم اللازم له.

يقول الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، "يمثل فيروس بى مشكلة عالمية، حيث إن هناك أكثر من 350 مليون شخص مصابون بفيروس بى فى العالم، أغلبهم فى منطقة جنوب شرق آسيا، وبالأخص فى الصين والهند وتايوان وتايلاند، حيث يمثل مشكلة قومية فى هذه الدول، ويعتبر فيروس بى أخطر، وله مضاعفات أشد من فيروس سى، لأن فيروس بى تركيب الحامض النووى الخاص به يشبه الـ "D N A" للإنسان، لذلك لديه القدرة على التكاثر، واختراق الخلية الكبدية، والتحول إلى سرطان بالكبد قبل المرور بمرحلة التليف.

ويقول إن خطورة فيروس بى تكمن فى أنه ينتقل عبر المشيمة من الأم الحامل للجنين، خصوصا إذا كانت الأم الحامل تعانى من نشاط بالفيروس، وخطورة انتقاله من الأم إلى الجنين فى هذه المرحلة، وتحوله إلى التهاب مزمن فى 95% من هؤلاء الأطفال، مع إن نسبة تحول فيروس بى فى البالغين إلى التهاب مزمن تصل إلى 20% فقط.

لذلك ننصح جميع الفتيات المقبلات على الزواج، وفى فترة الخطوبة، أن يتم الكشف وعمل التحاليل اللازمة عن فيروس بى، وأخذ التطعيم اللازم، وهو عبارة عن حقن تؤخذ فى العضل، وهى عبارة عن ثلاث جرعات تؤخذ على ثلاث جرعات، الجرعة الأولى تليها الجرعة الثانية بعد شهر والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر.

ونضطر أحيانا إلى أخذ جرعة منشطة بعد 5 سنوات للعاملين فى الحقل الصحى.

وينتقل فيروس بى من خلال الدم ومشتقاته، وكذلك من خلال المعدات والأدوات الجراحية، ومن خلال أدوات طبيب الأسنان التى تمثل 30% من أسباب العدوى فى مصر.

ولذلك يجب التأكد قبل إجراء أى تدخل جراحى من أن الأدوات المستخدمة تستخدم مرة واحدة فقط، أو أنها معقمة بشكل جيد مثل حالات الطهارة وقسطرة الشريان التاجى والعمليات الكبرى.