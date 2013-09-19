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بالفيديو والصور .. كر وفر وقنابل غاز بين قوات الأمن وجماهير الزمالك

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بالفيديو والصور .. كر وفر وقنابل غاز بين قوات الأمن وجماهير الزمالك بالفيديو والصور .. كر وفر وقنابل غاز بين قوات الأمن وجماهير الزمالك

اشتعلت حدة الأحداث سريعا في مظاهرات أولتراس وايت نايتس أمام نادي الزمالك بعد تدخل الأمن.

وانتابت حالة من الكر والفر بين الأمن من جهة، وجمهور الزمالك من جهة أخرى في شوارع المهندسين.

وكانت مجموعة وايت نايتس قد أعلنت عزمها على إقامة ما أسمته بـ"الثورة البيضاء" والإطاحة بمجلس ممدوح عباس، وحلمي طولان المدير الفني للزمالك بسبب تردي نتائج الفريق الأبيض.

وتوجهت المجموعة برفقة عدد كبير من مشجعي الزمالك إلى مقر الأبيض في ميت عقبة.

وقامت الجماهير بالتوجه لأسوار النادي في محاولة لاقتحامه لإجبار مجلس عباس على الرحيل.

وكانت كاميرا FilGoal.com حاضرة من قلب الأحداث، لترصد هجمات الأمن لصد مظاهرات جمهور الزمالك.

 

واستخدم الأمن قنابل الغاز، ولكن حتى الآن لم يسقط أي ضحايا بحسب ما أكده مراسل FilGoal.com.

شاهد لحظة اشتباك الأمن مع الجمهور

شاهد كر وفر في شوارع المهندسين

شاهد صور التظاهرات

تصوير - أحمد مصطفى

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فيديو اليوم السابع

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