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عباس: هؤلاء ليسوا من جمهور الزمالك الحقيقي

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عباس: هؤلاء ليسوا من جمهور الزمالك الحقيقي عباس: هؤلاء ليسوا من جمهور الزمالك الحقيقي

قال ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك أن المشجع الذي يسعى لتخريب ناديه ليس من الجمهور الحقيقي اللقلعة البيضاء.

وتوجهت مجموعة أولتراس وايت نايتس للتظاهر أمام نادي الزمالك من أجل المطالبة برحيل مجلس إدارة الزمالك، والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان بسبب تردي نتائج الفريق.

وأضاف عباس للموقع الرسمي للزمالك يوم الخميس "من يسعى لتخريب النادي وتدمير منشآته وبث الرعب في نفوس الأعضاء ليسوا من جمهور الزمالك".

وتابع "النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنشآت والأعضاء".

وكانت نيران قد اشتعلت داخل مقر نادي الزمالك، فيما بادر الأمن بإطلاق قنابل الغاز وسط أنباء عن إصابات دون سقوط ضحايا.

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