أحد شهود مقتل "اللواء فراج": الرصاصة أُطلقت من فيلا على ترعة المريوطية

كتب : عمرو حامد الخميس 19-09-2013 18:24

كشف الإعلامي تامر مجدي مراسل قناة "المحور" الشاهد على واقعة مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء العملية الأمنية للسيطرة على منطقة كرداسة، أن الرصاصة التي قتلت اللواء نبيل فراج شهيد الواجب جاءت من منطقة قريبة من مكان تواجدهم في كرداسة من إحدى الفيلات أو مدرسة خاصة كانت بجوارها على ترعة المريوطية تبعد بمسافة قريبة لا تتعدى الخمسين مترا عن مكان تواجدهم.

وقال مجدي لـ"الوطن"، إن قوات الأمن والجيش المصري لاحقت الموجودين بهذه الفيلا والمدرسة والذين قتلوا مساعد مدير الأمن وتبادلوا إطلاق النار معهم وسيطروا على الموقف ومكان الجريمة.

وأضاف "مجدي" الذي يتعرض لهجوم شديد واتهامات من بعض الصفحات التابعة لـ"الإخوان" بفبركة الواقعة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتهم الأبرياء بتهم باطلة ويتاجر بدماء الأبرياء الذي قتلتهم رصاصة الغدر"، قائلا "رأيت الموت بعيني وكان من الممكن أن أقتل مكان اللواء نبيل فراج شهيد الواجب والذي حملته ورأيت دماءه بعيني فأنا كإعلامي أنقل الواقع أمام الجميع وننقل الصورة على الهواء كما هي، ونمارس عملنا وسط أصعب الظروف ونرى الموت بأعينا".