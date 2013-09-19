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"مسلم": القرضاوي يعمل لصالح قطر وعصابة الإخوان

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"مسلم": القرضاوي يعمل لصالح قطر وعصابة الإخوان "مسلم": القرضاوي يعمل لصالح قطر وعصابة الإخوان
مدير تحرير "الوطن": محمد عبد المقصود كاذب ولا يستحق لقب شيخ بعد تصريحه ضد الجيش

كتب : فاطمة النشابي الخميس 19-09-2013 18:48

قال الكاتب محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن عملية تحرير كرادسة اليوم على يد قوات الأمن كانت في منتهى الخطورة ولكن قوات الأمن نجحت في مهمتها، وعلى الجميع احتساب اللواء نبيل فراج "شهيدا".

وتابع: في لقائه على قناة "الحياة"، في برنامج "الحياة الآن"، أن الشيخ يوسف القرضاوي يعمل لصالح قطر ولعصابة الإخوان المسلمين، واستنكر مسلم بعض مواقف الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر واختفاءه في وقت المجتمع يحتاج إليه.

وهاجم "مسلم" الشيخ محمد عبدالمقصود بسبب ما قاله بأن الجيش الإسرائيلي أفضل من الجيش المصري قائلاً: "إنه كاذب ولا يستحق لقب الشيخ".

وأشار إلى أن المجتمع يحتاج في الفترة المقبلة إلى كثير من العمل من قبل الجميع بدءًا من والمجتمع المدني والشعب، وتابع أنه مع أي قرارات تصدر في الوقت الجاري من شأنها مواجهة الإرهاب.

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