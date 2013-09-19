أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بخاخات الكورتيزون ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

Google+ Print
بخاخات الكورتيزون ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى بخاخات الكورتيزون ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

"بخاخة الكورتيزون"، أحد الأشكال الصيدلية المستخدمة لعلاج الأشخاص المصابين بالربو "حساسية الصدر" أو مرض الانسداد الرئوى المزمن "COPD"، وبعض اضطرابات الجهاز التنفسى الأخرى مثل السعال القوى، بفضل احتوائها على الكورتيزون، وهو أحد مضادات الالتهابات ومضادات الحساسية القوية للغاية وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ألبيرتا الكندية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن البخاخات المحتوية على الكورتيزون، وأضرارها على صحة الإنسان، وذلك من خلال دراسة شملت أكثر من 6200 شخص، ممن أصيبوا سابقاً بالالتهاب الرئوى.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام البخاخات المحتوية على الكورتيزون ترفع بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى إلى الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون تلك البخاخات، وذلك بين الأشخاص الذين أصيبوا مسبقاً بالالتهاب الرئوى وتم شفائهم منه، كما ترتفع الإصابة المتكررة بالالتهاب الرئوى بنسبة 90% بين الأشخاص الذين يستخدمون تلك البخاخات بشكل أكثر شيوعاً.

وللحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، ينصح الباحثون بغسل اليدين بشكل دائم مع الحصول على التحصينات والتطعيمات المناعية سنوياً مع التواصل باستمرار مع المختصين فى الرعاية الصحية بشكل دائم.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Clinical Infectious Diseases"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365