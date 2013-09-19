بخاخات الكورتيزون ترفع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

"بخاخة الكورتيزون"، أحد الأشكال الصيدلية المستخدمة لعلاج الأشخاص المصابين بالربو "حساسية الصدر" أو مرض الانسداد الرئوى المزمن "COPD"، وبعض اضطرابات الجهاز التنفسى الأخرى مثل السعال القوى، بفضل احتوائها على الكورتيزون، وهو أحد مضادات الالتهابات ومضادات الحساسية القوية للغاية وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ألبيرتا الكندية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن البخاخات المحتوية على الكورتيزون، وأضرارها على صحة الإنسان، وذلك من خلال دراسة شملت أكثر من 6200 شخص، ممن أصيبوا سابقاً بالالتهاب الرئوى.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام البخاخات المحتوية على الكورتيزون ترفع بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى إلى الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون تلك البخاخات، وذلك بين الأشخاص الذين أصيبوا مسبقاً بالالتهاب الرئوى وتم شفائهم منه، كما ترتفع الإصابة المتكررة بالالتهاب الرئوى بنسبة 90% بين الأشخاص الذين يستخدمون تلك البخاخات بشكل أكثر شيوعاً.

وللحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، ينصح الباحثون بغسل اليدين بشكل دائم مع الحصول على التحصينات والتطعيمات المناعية سنوياً مع التواصل باستمرار مع المختصين فى الرعاية الصحية بشكل دائم.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Clinical Infectious Diseases"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.