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إطلاق اسم الشهيد إسماعيل عيد على مدرسة الخيرية الإعدادية ببنى سويف

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إطلاق اسم الشهيد إسماعيل عيد على مدرسة الخيرية الإعدادية ببنى سويف إطلاق اسم الشهيد إسماعيل عيد على مدرسة الخيرية الإعدادية ببنى سويف

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف فى اجتماعه برئاسة المستشار مجدى البتيتى، وبحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، ومدير أمن بنى سويف، ومحمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المصالح الحكومية والمدن على إطلاق اسم المرحوم الشهيد إسماعيل عيد أحمد (نقيب بالجيش)، على مدرسة الخيرية الإعدادية بشارع أحمد عرابى بمدينة بنى سويف، وإطلاق اسم الشهيد شرطة، مالك مهران، على مدرسة ورشة سنور للتعليم الأساسى، والشهيد مينا عزت، على مدرسة الحديثة الإعداية بنين بمدينة بنى سويف، والشهيد محمد صفوت على مدرسة تلت الإعدادية المشتركة بالفشن.

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مصر 365