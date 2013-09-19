محافظة السويس ترفض دراسة الأثر البيئى للسويدى للأسمنت

رفضت لجنة البيئة بمحافظة السويس بحضور اللواء العربى السروى محافظة السويس وممثلى القوى السياسية المشاركة فى اللجنة وهم "سيد أبو طالب أمين الحزب الناصرى وعبد الحميد كمال عن حزب التجمع" الدراسة البيئة الذى قدمها مصنع السويدى اليوم بديوان عام المحافظة ظهر اليوم لاعتماد مشروعها الجديد لاستخدام الفحم وكوك البترول فى التصنع.

وتحفظت لجنة البيئة والمحافظ خلال جلسة الاستماع والأثر البيئى المنعقدة لمناقشة المشروع بالديوان العام للمحافظة ظهر اليوم على كثيرا من النقاط المقدمة فى الدراسة البيئة وطالبة بتفاصيل بشكل أكبر عن الأثر والمشاكل البيئة التى تصدر من المصنع وطرق الحفاظ على البيئة.

وطالبت اللجنة بوضع آليات عمل للحد من أى تلوث للبيئة صادر عن المصنع والالتزام بالشروط وملاحظات اللجنة لتجنب الأثر البيئى الصادر عن المشروع الجديد، حتى يتم الموافقة عليه، وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على تقديم مصنع السويدى دراسة جديدة تضمن ملاحظات وآراء اللجنة على أن تقدمها خلال شهر، كما تم الاتفاق على قيام لجنة البيئة بزيارة المصنع قبل الجلسة القادم.

يذكر أن مصنع السويدى للأسمنت يقع فى الكيلو 106 على طريق القطامية العين السخنة بمحافظة السويس ضمن حدود منطقة شمال غرب خليج السويس، حيث قد دارسة للأثر البيئى لمحافظة السويس طبقا للقانون رقم 4 / 1994 والمعدل بقانون رقم 9 / 2009 من أجل تقييم التأثيرات البيئية لمشروعه الجديد وهو " استخدام الفحم وكوك البترول (PET COKE) والوقود المشتق من الإطارات TDF والزيوت المستعملة كوقود فى مصنع السويدى للأسمنت.