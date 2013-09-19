مصرع عامل بطلق نارى فى مشاجرة والأهالى يشعلون النيران فى كشك بالشرقية

لقى عامل مصرعة بطلق نارى من سلاح خرطوش فى مشاجرة مع صاحب كشك مشروبات غازية بموقف تل حوين بالزقازيق ، وقام على اثر ذلك الاهالى بأشعال النيران فى الكشك الخاص بالجانى .

وكان قد تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير امن الشرقية أخطاراً من مستشفى الزقازيق الجامعي مركز شرطة الزقازيق بإستقبال محمد أحمد علي محمود 25 سنه عامل ومقيم عزبة الصعايده شرويده دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالبطن وتوفي عقب وصوله المستشفي “.

وبالإنتقال وسؤال والده احمد علي محمود عطيه 56 سنه بالمعاش ومقيم بذات الناحيه اتهم كل من ” حسين نبيل أحمد امام 28 سنه صاحب كشك بقاله بموقف تلحوين دائرة المركز وشقيقه, محمود مقيمان عزبة الصعايده دائرة المركز والمتهم الأول له محل اقامه آخر بكفر أبوالريش دائرة قسم أول الزقازيق , بالتعدي علي نجله المتوفي بالضرب بناحية موقف تلحوين دائرة المركز وقيام الثاني بتحريض الأول بإفتعال مشاجره مع نجله قام على إثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى الي اصابة نجله التي أودت بحياته , بسبب خلافات بينهم .

علي أثر ذلك قام بعض أهالي عزبة الصعايده بإشعال النيران بالكشك الخاص بالمتهم الأول ,مما أدي الي اتلاف بعض محتوياته من مشروبات غازيه وبسكويت وتم اخماد الحريق بمعرفة الحمايه المدنيه .

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة , وضبط المتهم الثانى والسلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 41792 جنح المركز لسنة 2013 , جارى العرض علي النيابه العامه .