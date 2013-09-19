' واثق من تأهل غانا.. لكن لو ساعدنا الجمهور '

أبدى فاتاو دودا حارس مرمى منتخب غانا ثقته في عبور فريق بلاده إلى كأس العالم 2014 من بوابة مصر.

منتخب غانا يستقبل مصر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل، وذلك في الـ13 من أكتوبر المقبل.

وقال دودا في تصريحات لموقع غانا سوكر نت يوم الخميس: "واثق بشكل كبير جدا في قدرتنا على العبور للمونديال".

وتابع "نحن نحترم منتخب مصر، لكننا لا نخشاه.. ونعرف أن حظوظنا في الفوز ليست بسيطة".

وأضاف "العامل الحاسم على ما أعتقد في المباراة سيكون هو الجمهور، نعلم تماما أن المدرجات تعين منتخب غانا".

وأتم "المدرجات كانت صاحبة البطولة في وصول غانا لتلك المرحلة، والآن دورها يكبر حتى تقودنا للبرازيل".