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وزير المالية الروسي السابق: مشكلات موسكو الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة

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وزير المالية الروسي السابق: مشكلات موسكو الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة وزير المالية الروسي السابق: مشكلات موسكو الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة

كتب : أ ش أ الخميس 19-09-2013 15:46

أعرب وزير المالية الروسي السابق، رئيس لجنة المبادرات المدنية أليكسي كودرين، اليوم، عن اعتقاده بأن المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الروسي الآن قد تتحول إلى أزمة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن كودرين قوله، "تعتبر معدلات النمو التي تدنت إلى مستوى الصفر وانكماش الاستثمارات أول بوادر للأزمة، لكن الأزمة لم تندلع بعد"، مؤكدًا أنه في حال نشوء ظروف خارجية غير ملائمة قد يتحول الوضع إلى أزمة.

وشدد كودرين على ضرورة تغيير المناخ الاستثماري في البلاد، مضيفًا "يجب على الاقتصاد والمناخ أن يتصفا بوضوح وشفافية وإمكانية التكهن في تطوره"، موضحًا أن هذه عملية التغيير ستستغرق بضعة أعوام.

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