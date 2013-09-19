بالصور| "أوبابيي" تسجد شكرًا عقب تتويجها في مسابقة "مسلمة ملكة جمال"

كتب : روان مسعد الخميس 19-09-2013 16:25

تُوجّت أمس النيجيرية، أوبابيي عائشة أجيبولا، كملكة جمال المسلمات، متفوقة على عشر فتيات في التصفيات النهائية، وكانت أوبابيي قد دخلت المسابقة مع 500 فتاة أخرى من مختلف دول العالم منها إندونيسيا وإيران ونيجيريا وماليزيا وغيرها.

وفازت أوبابيي برحلة إلى مكة المكرمة، وقد أجهشت الفتاة بالبكاء الشديد عقب إعلان فوزها، كما سجدت أيضًا شكرًا لله.

خضعت أوبابيي والمتسابقات إلى عدد كبير من الأسئلة من قبل لجنة التحكيم في الإيمان وأسئلة عامة في الدين الإسلامي والتقوى، كما كان الحجاب شرطًا أساسيًا للمشاركة في "مسلمة ملكة جمال" أو "مسلمة وورلد"، التي أقيمت على مدار عدة أيام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ارتدت أوبابيي الفتاة السمراء والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، أثناء تتويجها فستان فضفاض أصفر من الشيفون ومشغول باللون الذهبي على منطقة الصدر والأكتاف.

تهدف المسابقة إثبات أن الحجاب لا يقف عائقًا أمام أي نشاط بل من شأنه أن يجيز أي شئ، وتلك المسابقة لا تعتمد على الجسد وإبراز المفاتن بل تقتصر على جمال الوجه والروح بشكل لا يخرج عن تعاليم الإسلام.

كما أن تلك المسابقة جاءت ردًا على مسابقة ملكة جمال العالم 2014 والتي كان مقررًا عقدها بإندونيسيا، لكن مظاهرات إسلامية خرجت ضد إقامة تلك المسابقة في البلاد.