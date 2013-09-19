أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

بالصور| "أوبابيي" تسجد شكرًا عقب تتويجها في مسابقة "مسلمة ملكة جمال"

Google+ Print
بالصور| "أوبابيي" تسجد شكرًا عقب تتويجها في مسابقة "مسلمة ملكة جمال" بالصور| "أوبابيي" تسجد شكرًا عقب تتويجها في مسابقة "مسلمة ملكة جمال"

كتب : روان مسعد الخميس 19-09-2013 16:25

تُوجّت أمس النيجيرية، أوبابيي عائشة أجيبولا، كملكة جمال المسلمات، متفوقة على عشر فتيات في التصفيات النهائية، وكانت أوبابيي قد دخلت المسابقة مع 500 فتاة أخرى من مختلف دول العالم منها إندونيسيا وإيران ونيجيريا وماليزيا وغيرها.

وفازت أوبابيي برحلة إلى مكة المكرمة، وقد أجهشت الفتاة بالبكاء الشديد عقب إعلان فوزها، كما سجدت أيضًا شكرًا لله.

خضعت أوبابيي والمتسابقات إلى عدد كبير من الأسئلة من قبل لجنة التحكيم في الإيمان وأسئلة عامة في الدين الإسلامي والتقوى، كما كان الحجاب شرطًا أساسيًا للمشاركة في "مسلمة ملكة جمال" أو "مسلمة وورلد"، التي أقيمت على مدار عدة أيام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ارتدت أوبابيي الفتاة السمراء والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، أثناء تتويجها فستان فضفاض أصفر من الشيفون ومشغول باللون الذهبي على منطقة الصدر والأكتاف.

تهدف المسابقة إثبات أن الحجاب لا يقف عائقًا أمام أي نشاط بل من شأنه أن يجيز أي شئ، وتلك المسابقة لا تعتمد على الجسد وإبراز المفاتن بل تقتصر على جمال الوجه والروح بشكل لا يخرج عن تعاليم الإسلام.

كما أن تلك المسابقة جاءت ردًا على مسابقة ملكة جمال العالم 2014 والتي كان مقررًا عقدها بإندونيسيا، لكن مظاهرات إسلامية خرجت ضد إقامة تلك المسابقة في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة