بي بي سي: أعضاء الويفا يؤيدون إقامة مونديال قطر في الشتاء

لندن، (إفي): أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، تؤيد إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال فصل الشتاء.

ونقلت (بي بي سي) عن البريطاني جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قوله إن من شاركوا في اجتماع اللجنة التنفيذية للويفا كانوا قد أجمعوا على عدم إمكانية إقامة مونديال قطر في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل في البلد العربي إلى 50 درجة مئوية.

وأكد بويس أن وقتها كان الجميع متفقين على هذا الأمر، مبينا أن النقاش الآن ينحصر في إقامة المونديال في يناير/كانون ثان من عام 2022 أو نوفمبر أو ديسمبر من العام نفسه.

ومن المعروف أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بقطر كان أحد أكبر المخاوف التي تم الحديث عنها منذ 2010 بعد فوز هذه الدولة بشرف تنظيم مونديال 2022.

وأضاف بويس أن الفيفا لا يمكنه الاستعجال في اتخاذ قراره حول الموعد النهائي لمونديال 2022 ، لأنه لايزال هناك متسع من الوقت وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتحدث مع كافة الأطراف ويتوصل لأفضل حل ممكن في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن يتخذ الفيفا قراره حول إقامة مونديال قطر في فصل الشتاء خلال اجتماعه المقبل المقرر عقده بزيورخ في الثالث من أكتوبر/تشرين أول المقبل.