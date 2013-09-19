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مطار برج العرب أنهى استعداداته لموسم الحج

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مطار برج العرب أنهى استعداداته لموسم الحج مطار برج العرب أنهى استعداداته لموسم الحج

كتب : حسن حسين منذ 31 دقيقة

صرح الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار برج العرب أنهى استعداداته لموسم الحج، بدايه من شهر سبتمبر الجاري، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المطار لتذليل كافة العقبات التي تواجه الحجاج.

كما دعا الطيار هاني عقاب، مدير مطار برج العرب، إلى عقد المؤتمر السنوي لموسم الحج اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري. ضم الاجتماع جميع الجهات العاملة بالمطار وجميع شركات الطيران، إضافة إلى محافظ الإسكندرية ومدير الأمن وممثل مدير المرور ومدير الحماية المدنية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وكان رئيس شركة المطارات، أكد الانتهاء من إقامة سرادق لاستيعاب الحجاج ومرافقيهم على مساحة 500 متر، مع ربط مبنى الركاب بممر طوله 60 مترا، يتوفر فيه كل ما يهم الحاج من احتياجات ضرورية مثل "المقاعد والكافتريات وشاشات تعرض مناسك الحج".

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