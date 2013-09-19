بوتين يرى في اتفاق الأسلحة الكيماوية السورية "ما يدعو للأمل"

كتب : رويترز منذ 50 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه لا يمكنه التأكد بنسبة 100 في المئة من أن خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ستنفذ بنجاح، لكنه يرى مؤشرات إيجابية تدعو للأمل.

وقال بوتين أمام جمع من الصحفيين والخبراء الروس، "هل سنتمكن من إنجازها كلها؟ لا يمكنني التأكد من ذلك بنسبة مئة في المئة"، وأضاف "لكن كل ما شهدناه في الأيام الماضية وحتى الآن يعطينا الثقة في أن هذا سيحدث".

وقال أيضا إن موسكو لديها أسباب قوية للاعتقاد بأن الهجوم الكيماوي في سوريا في 21 أغسطس، كان من فعل معارضي الرئيس بشار الأسد.