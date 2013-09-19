استياء جزائري من حصول الشاب خالد على الجنسية المغربية.. والبعض يتهمه بـ"الخيانة"

البعض اعتقد بحرية المطرب الجزائري في اختيار الجنسية التي يريدها خصوصا أن والدته مغربية

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

أعرب قطاع عريض من الشعب الجزائري، عن استيائه لحصول المطرب الجزائري الشاب خالد على الجنسية المغربية، بل وصل الأمر إلى أن البعض وصفه بـ"الخيانة"، فيما رأى البعض الآخر أن الجزائر لم تخسر شيئًا.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الجزائريين على هذا النبأ مثل "بالسلامة"، "يالها من خيانة".. "الجزائر لم تفقد شيئًا.. فهو مخادع كبير ومدمن مخدرات"، "نحن لسنا بحاجة لمثل هؤلاء الفنانين".

كما سخر الجزائريون من السبب الذي برره الشاب خالد لتركه فرنسا عندما أكد خوفه على أولاده من الإقامة فيها بعد أن أقرت قانون زواج مثليي الجنس، وقالوا "ربما أراد أن يصبح وزيرًا للشؤون الدينية في المغرب".

وعلى الجانب الآخر، أعرب جزء من الشعب الجزائري عن اعتقاده بحرية الشاب خالد في اختيار الجنسية التي يريدها، مشيرين إلى أن لديه بالفعل أصولاً مغربية، فهو من أم مغربية وأب جزائري، فربما شعر أنه استعاد جنسيته المغربية.

وتساءل البعض: "لماذا لا يثار مثل هذا الجدل بشأن كبار المسؤولين الذين يحملون جنسية مزدوجة وإذا كنا نقبل بحصول رياضينا على الجنسية الفرنسية - الجزائرية، فلماذا كل ذلك عندما يكون ازدواج الجنسية متعلق ببلد عربي مسلم؟".