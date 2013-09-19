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فرانس تيليكوم وفودافون تلوحان بـالتحكيم الدولى بشأن الرخصة الرابعة

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فرانس تيليكوم وفودافون تلوحان بـالتحكيم الدولى بشأن الرخصة الرابعة فرانس تيليكوم وفودافون تلوحان بـالتحكيم الدولى بشأن الرخصة الرابعة

قالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركتى "فرانس تيليكوم وفودافون العالمية"، قد تلجأن إلى التحكيم الدولى، إذا ما خرجت رخصة المحمول الرابعة والتى ستحصل عليها المصرية للاتصالات دون مزايدة بشفافية ودون تمييز أو حل المشكلات العالقة مع جميع مشغلى المحمول.

وأوضحت المصادر، والتى هى على اطلاع وثيق بهذا الأمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اجتماع مجلس إدارة الجهاز والذى وافق فيه على منح رخصة محمول للمصرية للاتصالات وهو اجتماع عقد 25 ديسمبر 2012 كان واضحا حين تحدث بأن الرخصة لن تخرج دون حل المشكلات العالقة بين مشغلى الخدمة.

وأضافت المصادر، والتى فضلت عدم ذكر اسمها، أن اجتماعات مسئولى الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات التى تمتلك 80 بالمائة من أسهمها، ينصب فقط فى آليات بدء عمل رخصة المحمول الرابعة فقط وليس لحل المشكلات العالقة.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، قد أكد أن طرح رخصة المحمول لن يتعدى أسابيع قليلة وقبل انتهاء العام الحالى، مشيراً إلى وجود تقدم فى حل المشكلات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات.

غير أنه أشار إلى إمكانية البحث عن بدائل حال عدم حل المشكلة نفسها،ولكنه لم يوضح طبيعة تلك البدائل وقال أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشكلات حتى لا يكون هناك خلافات مستقبلية.

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مصر 365

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