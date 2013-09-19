وزير التجارة: نسعى لتطوير علاقتنا الاقتصادية بالولايات المتحدة

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أهمية قيام مجلس الأعمال المصرى الأمريكى بدور فاعل فى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأمريكية، وتطويرها، خلال المرحلة المقبلة، بهدف إحداث طفرة فى العلاقات المشتركة، خاصة فى العلاقات التجارية، حيث شهدت الصادرات المصرية انخفاضاً للسوق الأمريكى بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، كما انخفضت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنسبة 17% خلال نفس الفترة، فى حين زادت الصادرات فى إطار النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة تصل إلى 32% خلال فترة الـ6أشهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك اليوم الخميس، بعد إعادة تشكيله برئاسة عمر مهنا لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وقال الوزير إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، يجب أن يكون على رأس أولويات المجلس الجديد، وهو ما يتطلب وضع خطة تحرك ترتكز على إعداد رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر، ولديها قصص نجاح كثيرة.

وأشار الوزير إلى أنه تلقى دعوة من غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى تلقى دعوة أخرى من غرفة تجارة شيكاغو لزيارتها خلال شهر إبريل المقبل، لحضور ندوة حول فرص التجارة والاستثمار المتاحة فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مشاركة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى هذه الأحداث، يمثل فرصة كبيرة لاستعراض أهم الفرص المتاحة لتنمية العلاقات مع الجانب الأمريكى.

من جانبه أكد عمر مهنا رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، أن المجلس لديه رؤية متكاملة لتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، ترتكز على عدد من المحاور، منها التنسيق الكامل مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للتحرك نحو إعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع الجانب الأمريكى، إلى جانب الإعداد لعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الأمريكى، حيث من المخطط أن يقوم المجلس بزيارة واشنطن خلال شهر نوفمبر المقبل للقاء منظمات الأعمال المختلفة، وكذا أعضاء الكونجرس لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر، هذا فضلاً عن الإعداد لإرسال بعثات تجارية إلى عدد من الولايات الأمريكية، بحيث لا يكون التركيز على واشنطن ونيويورك فقط، وإنما الوصول إلى كافة الولايات التى يمكن زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف مهنا أن المجلس يدرس عددًا من المقترحات لتصحيح الصورة الذهنية لمصر لدى مجتمع الأعمال الأمريكى، ومنها إقامة يوم مصرى بنيويورك لتعريف الرأى العام الأمريكى، بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الديمقراطية الكاملة.