الإجتماعى الحر: ينعى الداخلية فى شهدائها..ويعلن تأيده تظهير البلاد من الإرهاب

اعلن الحزب الاجتماعى الحر و إتحاد المحامين الافرو اسيوى لحقوق الانسان برئاسه الدكتوره عصمت الميرغنى عن شكره و تأيده الكامل للعملية الباسله التى قامت بها قوات الامن و القوات المسلحه فى كرداسه لتطهير البلاد من البؤر الإجراميه و الإرهابية التى تضر بأمن الوطن و المواطن.

و قالت الميرغنى أن هذه الخطوة المباركه تشجع الجهات التنفيذيه فى الدولة لعودة الأمن و الأستقرار لشعبنا العظيم و إلي الشارع المصرى و الذى انتظرها شعبنا طويلا ً ، سائلين المولى عز و جل ان يبارك لنا و لجميع الشعب هذه الخطوة التى خطتها الجيش و الشرطه و ان يعينها على تحقيق هجفنا جميعا .

> كما تقدمت الميرغنى بخالص التعازى للؤاء محمد ابراهيم وزير الداخليه و أسرة اللؤاء نبيل فراج مساعد وزير الداخليه و مدير أمن الجيزه لإستشهاده أثناء تأديه واجبه الوطنى فى حمايه الوطن و امنه و استقراره .