الفاو تطالب حكومات العالم باستنباط أصناف من المحاصيل تواجه تغيرات المناخ

طالب تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “فاو”‫ الحكومات باستنباط سلالات ذات إنتاجية عالية لمواجهة التزايد المستمر للسكان وندرة الموارد الطبيعية المتفاقمة وتغير الأحوال البيئية مثل الجفاف وندرة المياه وتغير المناخ أو انتشار الأمراض والآفات، خاصة في المنطقة العربية.

> وانتهت وزارة الزراعة من إعداد خطة بحثية لاستنباط سلالات من الأرز قليلة الاستهلاك للمياه وأكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة على أن يتم التوسع فيها خلال موسم الزراعة المقبل، طبقا لتأكيدات الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة.

> وأوضح التقرير الدولي الذي نشرتة “المصري اليوم” على نسخة منه‫‫ أن التزام الحكومات بتطوير برامج البحث العلمي الزراعي يعزز من قدرات الدول على إنتاج المحاصيل التي تكفي لإطعام شعبها، ويعد عنصراً حاسماً للأمن الغذائي. كما أنه من الضروري أن يكون المزارعون قادرين على الحصول على المادة النباتية الوراثية لزراعة المحاصيل الغذائية الصحيحة في حقولهم‪.

‫‫وقد أنشأت اتفاقية “فاو” الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة نظاما عالميا لتوفير حصول المزارعين ومربي النباتات والعلماء على المواد الوراثية النباتية وضمان المشاركة العادلة في فوائد استخدامهم لها‪.

> يأتي ذلك بينما تعقد منظمة “فاو” اجتماعا وزاريا بالعاصمة العمانية مسقط، السبت المقبل، بمشاركة 160 دولة و12 وزيرا للزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتصديق على الإعلان الوزاري لتنفيذ الصندوق التمويلي للمشاركة في فوائد المعاهدة الدولية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للفترة 2014 – 2020، وخطة عمل الاتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة‪.

> كما يناقش خبراء المنظمة وعدد من مسؤولي الأمانة التي تدير الاتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية أهمية الموارد الوراثية النباتية في ضوء تغير المناخ وتقلص موارد الأراضي والمياه واللائحة الوراثية العالمية المشتركة للموارد الوراثية النباتية والفائقة الأهمية للأمن الغذائي.