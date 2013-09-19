وزير العدل يقرر ندب الدكتور زينهم مصطفى لرئاسة قطاع الخبراء

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى وسلمى بدر منذ 29 دقيقة

أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا بندب الدكتور زينهم علي مصطفى علي رئيسًا لقطاع خبراء وزارة العدل، لمدة عام بدلاً من توليه رئاسة مصلحة خبراء الوزارة.

وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن القرار حمل (رقم 7206 لسنة 2013)، ونص في مادته الأولى على إنهاء ندب زينهم علي مصطفى من رئاسة مصلحة خبراء وزارة العدل، والمادة الثانية بندبه رئيسًا لقطاع الخبراء.

كما أصدر الوزير القرار (رقم 7202 لسنة 2013) بندب أحمد محمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني، للقيام بأعمال رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى عمله لمدة عام.