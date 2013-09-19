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محافظة القاهرة: إنشاء سوقين حضاريين بالدويقة لنقل الباعة الجائلين

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محافظة القاهرة: إنشاء سوقين حضاريين بالدويقة لنقل الباعة الجائلين محافظة القاهرة: إنشاء سوقين حضاريين بالدويقة لنقل الباعة الجائلين

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم تخصيص أماكن بديلة للباعة الجائلين دون أى مقابل لهم وفق نماذج حضارية، وذلك بصفة مؤقتة وليس بصفة رسمية، موضحا أن من ضمن الحلول السريعة للقضاء على هذه الظاهرة إنشاء باكيات حضارية فى أماكن لا تعيق الحركة المرورية وتعطيل حركة السير وتشوه المنظر الحضارى للعاصمة، لافتًا إلى أن المحافظة لم تعترض على إنشاء هذه الباكيات، وبالتالى ليس هناك أزمة بين الباعة الجائلين والمحافظة.

وأضاف عبد التواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تعكف على إنشاء أسواق حضارية متعددة الطوابق للباعة الجائلين، على غرار المول التجارى، وأنه بالفعل تم اختيار نموذجين بمنطقة الدويقة والوحايد لبناء الأسواق بها حسب الإمكانات المادية والوقت الملائم لإنشائهما وفق مخططات ورسومات لهذه الأسواق.

وأكد نائب المحافظ أنه يتم عرض الأماكن المقترحة من الباعة الجائلين على محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، لأخذ الموافقة عليها والبدء فى تنفيذها، بعد توافر منظومتى المنظر الحضارى والجمالى للمحافظة وعدم إعاقتها للمرور، مشددا على أنه سوف يتم إنشاء هذه الباكيات الحضارية للبائعين المتواجدين بميدان رمسيس والعمل على سرعة نقلهم إلى أسواق حضارية، حيث يعد هذا الميدان من المعالم الحضارية والتراثية بوسط العاصمة ويجب الحفاظ عليه كما كان من قبل.

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مصر 365