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نصار يشكل مجلس نادى جامعة القاهرة للتجديف

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نصار يشكل مجلس نادى جامعة القاهرة للتجديف نصار يشكل مجلس نادى جامعة القاهرة للتجديف

قرر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، تشكيل مجلس إدارة نادى جامعة القاهرة للتجديف، لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور جمال عبد الناصر مدبولى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد يسرى هاشم عميد كلية الزارعة، والدكتور أحمد مختار الخريوطلى عميد المعهد القومى لعلوم الليزر.

وتتضمن القرار تعيين الدكتور وائل الدجوى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة بالجامعة، وضم المجلس يسرى إبراهيم الأمين العام الجديد للجامعة ومدير نادى التجديف كأعضاء بالمجلس على أن تكون عضوية مجلس الإدارة وجلسته تطوعية وبغير مقابل، كما نص قرار رئيس الجامعة. عضوا بمجلس ادارة نادى تجديف جامعة القاهرة، وتكليف اللجنة المشرفة.

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مصر 365