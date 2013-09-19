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رئيس "مصر للطيران" يشارك فى اجتماع "الأكو" بأبو ظبى

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رئيس "مصر للطيران" يشارك فى اجتماع "الأكو" بأبو ظبى رئيس "مصر للطيران" يشارك فى اجتماع "الأكو" بأبو ظبى

شارك الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، والذى عقد بمدينة أبو ظبى، واستضافته شركة الاتحاد للطيران يوم 17 سبتمبر الحالى، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات طيران الإماراتية، والقطرية، والجزائرية وخطوط طيران الشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التى تمس صناعة النقل الجوى وسبل النهوض بها على المستويين الدولى والإقليمى، ومنها البيئة وتأثيرها على قطاع الطيران المدنى والتكتل العربى والدولى اللازم لمواجهة نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبى وبعض دول العالم، مما يفرض المزيد من الأعباء المالية على الركاب وشركات الطيران، بالإضافة إلى السعى للوصول إلى نظام عالمى موحد تحت مظلة (الأكو).

ومن جهته، أوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار حسام كمال، أن شركات الطيران الأعضاء فى الاتحاد ستبذل قصارى جهدها لتحقيق جميع الأهداف المتفق عليها، والتى من بينها برنامج الشراء المشترك والذى يهدف لخفض التكاليف على شركات الطيران، ومنها الشراء المشترك للوقود، وكذلك الشراء المشترك لمعدات الخدمات الأرضية بالمحطات الخارجية، وأيضًا التعاون فى مجال الصيانه والأعمال الفنية وتبادل قطع الغيار بهدف تقليل المخزون.

هذا وقد اختتمت اللجنه التنفيذية أعمالها باختيار رئيس شركة للطيران بالإجماع ممثلا عن شركات الطيران العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا).

جدير بالذكر، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو) هم المسؤلون عن وضع الاسترايجيات والسياسات الخاصة بشركات الطيران العربية والبالغ عددها 25 شركة طيران عربية.
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مصر 365

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