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مبادرة المليون شجرة تنشر الثقافة الخضراء في مدارس دبي

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مبادرة المليون شجرة تنشر الثقافة الخضراء في مدارس دبي مبادرة المليون شجرة تنشر الثقافة الخضراء في مدارس دبي

أهدى الملازم أول فهد جاسم الغص مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بشرطة دبي أمين سر مبادرة زراعة المليون شجرة بإمارة دبي التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس المبادرة مدرسة أم سقيم للبنات ومدرسة أحمد بن سليم التأسيسية للبنين مجموعة من أشجار الغاف الصديقة للبيئة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة مع منطقة دبي التعليمية بهدف نشر الثقافة الخضراء بين طلبة المدارس حيث شارك الملازم أول فهد الغص مجموعة من الطلاب والطالبات ترافقهم المديرات والمشرفات بزراعة الأشجار في المدرستين.

وقدم أمين سر مبادرة زراعة المليون شجرة بدبي شرحا عن أهداف المبادرة وأهميتها في تعزيز جهود الدولة في مجال حماية البيئة الإماراتية وتنقية الهواء وزيادة رقعة البساط الأخضر فضلا عن غرس ثقافة التشجير عند النشء والمساهمة في خلق بيئة آمنة وصحية ونظيفة.
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