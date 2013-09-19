نيللي كريم: سعيدة بنجاح "ذات" وأستعد لـ"الخديوي"

كتب : وفاء بكر منذ 34 دقيقة

أكدت الفنانة نيللي كريم، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها تعيش أفضل حالاتها الفنية، قائلة "أعيش حالة من السعادة والفرحة بنجاح (ذات)، وإعادة عرضه بعد الموسم الرمضاني على أكثر من فضائية"، والذي شاركها بطولته، باسم سمرة، وثراء جبيل، وأخرجته كاملة أبو ذكري.

وصرحت نيللي بمسلسلها القادم قائلة، "يبدو أن سعادتي ستكتمل حيث أشارك في بطولة العمل التاريخي الضخم "الخديوي"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، وأتوقع له النجاح الكبير لما يحاول عمرو عرفة ترتيبه من الآن؛ لكي يخرج المسلسل على أفضل حال".