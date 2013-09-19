أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

نيللي كريم: سعيدة بنجاح "ذات" وأستعد لـ"الخديوي"

Google+ Print
نيللي كريم: سعيدة بنجاح "ذات" وأستعد لـ"الخديوي" نيللي كريم: سعيدة بنجاح "ذات" وأستعد لـ"الخديوي"

كتب : وفاء بكر منذ 34 دقيقة

أكدت الفنانة نيللي كريم، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها تعيش أفضل حالاتها الفنية، قائلة "أعيش حالة من السعادة والفرحة بنجاح (ذات)، وإعادة عرضه بعد الموسم الرمضاني على أكثر من فضائية"، والذي شاركها بطولته، باسم سمرة، وثراء جبيل، وأخرجته كاملة أبو ذكري.

وصرحت نيللي بمسلسلها القادم قائلة، "يبدو أن سعادتي ستكتمل حيث أشارك في بطولة العمل التاريخي الضخم "الخديوي"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، وأتوقع له النجاح الكبير لما يحاول عمرو عرفة ترتيبه من الآن؛ لكي يخرج المسلسل على أفضل حال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً