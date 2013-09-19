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اكتشاف جين جديد لتطوير علاج مبتكر للإيدز قريباً

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اكتشاف جين جديد لتطوير علاج مبتكر للإيدز قريباً اكتشاف جين جديد لتطوير علاج مبتكر للإيدز قريباً

مرض نقص المناعة المكتسبة "HIV" أو الإيدز هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية الشائعة والخطيرة للغاية، وهو يصيب أكثر من 34 مليون شخص حول العالم، ويستهدف الفيروس الجهاز المناعى للإنسان، وينتقل عن طريق العلاقة الحميمية أو من خلال الدم والسرنجات الملوثة به، وأيضاً ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين وخلال الرضاعة، وهو المرض المعدى الأكثر تسبباً فى أحداث الوفاة، مخلفاً ما يزيد عن 1.7 مليون حالة وفاة فى عام 2011.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الكلية الملكية بلندن عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، حيث تمكنوا للمرة الأولى من اكتشاف جين جديد للمرض الفيروسى، ولديه القدرة على وقاية الإنسان من الإصابة به ومنعه من الانتشار داخل الجسم عقب إصابته.
> ويعرف الجين الجديد باسم "MX2"، وهو لديه قدرة كبيرة على تثبيط مرض الإيدز، وأكد الباحثون أن هذا الجين سيكون هدفاً فى القريب العاجل لتطوير علاجات جديدة وأقل سمية وتتحفز الجهاز المناعى للجسم نحو الهجوم على الفيروس.
> جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية الشهيرة نيتشر "Nature "، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى.
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