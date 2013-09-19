بالصور.. قرية ترسا بالفيوم تحتفل بالقوات المسلحة على أنغام تسلم الأيادى

نظمت عائلات و قبائل قرية ترسا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم ، مساء أمس الأربعاء احتفالاً بالقوات المسلحة وتقديراً لدورها البطولى فى استعادة الوطن وتصحيح مسار ثورة 25 من يناير ولشجاعة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ” على حد قول الأهالى ” حيث شارك خلال الحفل المئات من أهالى القرية الذين رقصوا على أنغام أغنية تسلم الأيادى.

وكانت عائلات ” الشيخ موسى والعكاسية والهوارية وخاطر ” بالقرية قد دعوا أهالى القرية والقرى المجاورة لمشاركتهم الفرحة بالمدخل الرئيسى للقرية للقادم من مدينة سنورس فى طريقه إلى سنهور القبلية بإعلان ثقتهم التامة وتأييدهم المطلق للقوات المسلحة لدورها البطولى فى التصدى لمحاولات الإضرار بالوطن رغم التضحيات الغالية فى مكافحة الأرهاب الأعمى الذى يهدف إلى زعزعة الاستقرار فى مصر بلد الأمن و الأمان .

وقال هشام محمد وعمر مكرم وأحمد محمد عبد الخفيظ ، أن أهالى القرية رحبوا بالفكرة وشاركوا ورقصوا على أنغام الموسيقى حباً فى الجيش ورجاله وتقديراً لبسالتهم ، وأعلنوا عن تضامنهم الكامل مع قرارته التى تصب فى مصلحة الوطن.

وأضاف أمين عبد الباقى ومحمود أحمد هارون ومحمد أبو أيمن ومحمد عبد الجواد ، أن احتفالاتهم بدأت عقب الانتهاء من صلاة العشاء وامتدت إلى منتصف الليل وتضامن معهم السيدات من شرفات المنازل رافعين أعلام مصر .

وأشار أحمد رشاد الهوارى ، أن الاحتفالات بالقوات المسلحة تستمر بالقرية على مدار الأسبوع القادم حيث تشهد قرية الصينى أكبر قرى ترسا مسيرة ” نهاراً ” لتأييد القوات المسلحة واحتفالية ” ليلا” ويوم الثلاثاء تقيم منطقة شرق البلد مسيرة تأييد مماثلة واحتفالية ليلاً .

كان شباب قرية ترسا أكبر قرى مركز سنورس قد إضاءوا الشوارع بلمبات الزينة ورفعوا أعلام مصر وأذاعت مكبرات الصوت الأغانى الوطنية عبر سماعات ” الدى جى ” والهبت حماس الجميع حيث رقص على أنغامها الرجال و الشباب وسط زغاريد النساء .