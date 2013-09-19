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سيدتي تطلق "مطبخ سيدتي" على الآيباد

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سيدتي تطلق "مطبخ سيدتي" على الآيباد سيدتي تطلق "مطبخ سيدتي" على الآيباد

إنفردت "سيدتي" في العالم العربي بإطلاق تطبيق فريد من نوعه لقرّائها الكرام يضمّ أكثر من 500 وصفة من أشهى وصفات المطبخ العربي والعالمي والحلويات المنوّعة... حتى يكون دليلاً شاملاً لكل سيّدة عربية محتارة في معرفة تفاصيل ومكّونات كل طبق وطريقة طهيه...

يتميّز هذا التطبيق بمحتواه الغني والسهل الذي يشدّنا إليه لمشاهدته ومتابعته عن كثب والتقيّد بوصفاته بشكل يومي، ففيه عدداً كبيراً من الخصائص والخدمات نذكر منها:
• قائمة التسوّق التي تقدّم للسيدة لائحة بكل المواد التي تحتاجها من السوق لتقوم بإعداد وصفتها المختارة.
• خطوات الطبخ والأخبار.
• خدمة ماذا اطهو؟
• جدول الطبخ الذي يمكّنكِ من تأسيس قائمة بالوصفات التي ترغبين بطبخها في الأيام المقبلة.
• ومن الصفات الرئيسية التي ينفرد بها هذا التطبيق أيضاً إمكانية مشاهدة طريقة إعداد الوصفات خطوة بخطوة عبر الفيديو ومن خلال الصور بشكل ممتع ومسلّ، بالإضافة الى خيارات البحث المتقدّم التي تمّ تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات ومتطلبات المرأة العربية وترضيها داخل مطبخها ومع أسرتها.

كما ويسرّ تطبيق "سيدتي" أن يعلن لكل شخص مهتم بأنه سيتمّ تحديثه بشكل متواصل بالوصفات الجديدة والمنوّعة حتى يشعر بالتجدّد الدائم والتغيير، بالإضافة الى مشاركته في هذا التطبيق من خلال توجيه اسئلته واستفساراته مهما كان نوعها الى "شيف سيدتي نت" على أمل الحصول على كافة الاجوبة بأسرع وقت ممكن.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً.

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سيدتي