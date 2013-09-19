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منظمة حقوقية : مواطنو كرداسة استقبلوا الشرطة بالترحاب

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منظمة حقوقية : مواطنو كرداسة استقبلوا الشرطة بالترحاب منظمة حقوقية : مواطنو كرداسة استقبلوا الشرطة بالترحاب

أعلنت المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان تأيدها لمجهودات الشرطة، التي قامت بها مؤخرا وخصوصا ما قامت به صباح اليوم الخميس في كرداسة، مؤكدة أن هذه العمليات التي تمكن الشرطة من السيطرة على الإرهاب في أصابت المواطن بالتفاؤل والأمل وتجديد ثقته في جهازه الأمني.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، إن المواطنيين بكرداسة استقبلوا قوات الشرطة بالترحاب الشديد والسعادة بل وضايفوهم في بيوتهم من شدة فرحتهم.

وذكر “عبد النعيم” أن هذه العملية الأمنية ناجحة بدليل عدم سقوط ضحايا من المدنيين، وأن الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث جميعهم من الشرطة، قائلا: “هذا يؤكد أن الإرهاب يأتي من الطرف الآخر وليس من الشرطة”.

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