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حرس الحدود يضبط سيارتين محملتين بالسجائر المهربة من ليبيا بسيوة

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حرس الحدود يضبط سيارتين محملتين بالسجائر المهربة من ليبيا بسيوة حرس الحدود يضبط سيارتين محملتين بالسجائر المهربة من ليبيا بسيوة

أرشيفية

أحبطت قوات حرس الحدود بسيوة تهريب 7500 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع مهربة من ليبيا وغير خالصة الرسوم الجمركية على متن سيارتي نقل عند الكيلو 150 على طريق سيوة _ مرسى مطروح.

حيث ورد اليوم الخميس لقسم شرطة سيوه المحضر المحرر بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بسيوه يضبط السيارة رقم 2489 ب ع س محملة بعدد 3750 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع مهربه من ليبيا بطريقة غير شرعية وغير خالصة الرسوم الجمركية قيادة عشري إبراهيم عبد العزيز سنهوري ( 59 سنة ) سائق مقيم مركز كفر الدوار – البحيرة وبصحبته علي إبراهيم محمد فايد ( 22 سنة ) مقيم مركز ديروط – أسيوط والسيارة رقم 9836 س ق ا ماركة شيفورلية خضراء اللون قيادة احمد عمر محمود ثابت سائق مقيم مركز كفر الدوار – البحيرة وبصحبته محمد عبد الكريم علي عبد الهادي مقيم مركز ديروط – أسيوط محملة بعدد 3750 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية.
> وبمواجهة المضبوطين بما أسفر عنه الضبط أنكروا معرفتهم بأنها غير خالصة الرسوم الجمركية وتحرر عن ذلك المحضر جنح تهريب سيوه وجاري العرض علي النيابة وتم التحفظ علي السيارتين والمضبوطات بمعرفة جهة الضبط وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

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