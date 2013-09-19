علا غانم تواصل "كلاكيت" باستوديو مصر

كتب : وفاء بكر منذ 14 دقيقة

تواصل الفنانة علا غانم تصوير مشاهدها الداخلية من فيلمها الجديد "كلاكيت" باستوديو مصر؛ حيث تم الاستقرار على بناء الأماكن التي داخل البلاتوهات نظرًا لصعوبة التصوير حاليًا في الشوارع وسط الحظر والمظاهرات.

وتعمل "علا" فوق العشر ساعات يوميًا، بحسب ما صرحت لـ"الوطن"، لإنجاز أكبر عدد من المشاهد؛ حيث من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها علا غانم، الفنان عمرو عبد الجليل البطولة، حيث شاركته أول مرة في مسلسل "الزوجة الثانية".

"كلاكيت" تشارك في بطولته راندا البحيري، وهو من تأليف محمد علام وإخراج بيتر ميمي.