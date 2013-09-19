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«الإسكان»: مناقصة لإنشاء عمارات بسيناء.. و552 وحدة سكنية بالشرقية ودمياط

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«الإسكان»: مناقصة لإنشاء عمارات بسيناء.. و552 وحدة سكنية بالشرقية ودمياط «الإسكان»: مناقصة لإنشاء عمارات بسيناء.. و552 وحدة سكنية بالشرقية ودمياط

قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، إن جهاز تعمير سيناء أعلن طرح مناقصة عامة لإنشاء عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المعروف بـ«مشروع المليون وحدة سكنية».

وأوضح «ناصر» أن شركات المقاولات المتخصصة في أعمال المباني المتكاملة، والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الراغبة في دخول المناقصة، عليها سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تعمير سيناء بمدينة الإسماعيلية، لافتا إلى أن هذه المناقصة تخضع للقانون رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية بتعديلاتها.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مناقصة لإنشاء 18 عمارة بمحافظة الشرقية بإجمالي 264 وحدة سكنية، و12 عمارة بمحافظة دمياط، بإجمالي 288 وحدة سكنية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

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