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«إسكندر» تسافر إثيوبيا للمشاركة في اجتماع وزراء الزراعة والبيئة بـ«الكوميسا»

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«إسكندر» تسافر إثيوبيا للمشاركة في اجتماع وزراء الزراعة والبيئة بـ«الكوميسا» «إسكندر» تسافر إثيوبيا للمشاركة في اجتماع وزراء الزراعة والبيئة بـ«الكوميسا»

توجهت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس بابا للمشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية في مجموعة دول «الكوميسا»، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برنامج إفريقيا الشامل للتنمية الزراعية والوضع الإقليمى للغذاء، بالإضافة إلى برامج مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وبرامج الصحة النباتية، والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية ومشروع السلامة البيولوجية.

وكانت الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) قد قامت بتطوير منهج شامل ومبادرة برنامج للتصدي لتغير المناخ في إطار مسؤولياته واستراتيجية لتعزيز برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا (نيباد)، وذلك بهدف المساهمة في استدامة توفير سبل العيش والتكيف مع تغير المناخ.

 و«الكوميسا» هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، وتم إنشاؤها في ديسمبر 1994، وتضم في عضويتها 22 دولة منها .

 

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