الصحف البريطانية: هزيمة تشيلسي مخجلة.. ومورينيو ليس معصوما

لندن، (إفي): علقت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الخميس على الهزيمة "المفاجئة والمخجلة" التي مني بها فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعبه من بازل السويسري 1-2 في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وأكدت الصحف أن هذه النتيجة كانت مثيرة للدهشة بالنسبة لـ"البلوز" الذي يقوده حاليا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما قالت إن المدرب أصيب بحالة من الصدمة بعد هذه الخسارة التي جاءت في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وتساءلت صحيفة (التايمز) إذا ما كانت هذه الهزيمة، وهي الثانية على التوالي لتشيلسي بعد خسارته في الدوري المحلي أمام إيفرتون والثالثة هذا الموسم بعد هزيمته في كأس السوبر الأوروبية أمام بايرن ميونخ، قد جعلت مورينيو يشعر بأن الفريق يعاني من أزمة تأخذ في التزايد مع الوقت.

وأضافت أن بازل ألحق بفريق مورينيو هزيمة غير متوقعة بينما وجه البرتغالي اللوم للاعبيه لعدم "نضجهم وعدم وجود شخصية واضحة لهم في الملعب" وهو ما ألحق أول هزيمة بالفريق على ملعبه في هذه المرحلة بدوري الأبطال منذ نحو عشرة أعوام.

أما صحيفة (ذي ميرور) فذكرت أن هزيمة أمس كانت الأولى للبلوز على أرضه خلال 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وترى (الجارديان) أن هزيمة أمس بددت أي آمال حول قدرة مورينيو على استخدام "عصاه السحرية" لتحقيق الفوز، مبينة أن نتيجة اللقاء كان من الصعب على المدرب البرتغالي تقبلها.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي لم يمن بالهزيمة على ملعبه في مرحلة دور المجموعات منذ أكتوبر أول عام 2003 عندما خسر أمام بشكتاش التركي خلال تولي الإيطالي كلاوديو رانييري تدريبه.

كما قالت إن نتيجة مباراة أمس بمثابة "عملية تذكير" لتشيلسي بأنه ليس معصوما من ارتكاب الأخطاء، كما أبرزت وجود عناصر "واهنة" في صفوف البلوز.

ووجهت صحيفة (تليجراف) أيضا انتقادات لتشيلسي بعد لقاء أمس حيث وصفت الهزيمة بأنها شهدت "أداء مخجلا" من البلوز.