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أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام المهتمين بأردا توران

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أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام المهتمين بأردا توران أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام المهتمين بأردا توران

مدريد، (إفي): أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن تجديد عقد لاعبه التركي أردا توران حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2017.

جاء التجديد رغم أن اللاعب كان مرتبطا بعقد مع النادي لموسمين إضافيين ولكن توران بات أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق دييجو سيميوني كما أنه ساهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها الفريق.

ومن المعروف أن توران، الذي انضم إلى أتلتيكو موسم 2011-2012 ، توج مع الفريق ببطولات دوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبية عام 2012 وكأس ملك إسبانيا 2013.

وقال توران في بيان نشره أتلتيكو على موقعه: "أنا أشعر بسعادة بالغة لتمديد تعاقدي مع أتلتيكو بعد موسمين من اللعب بقميص الفريق، فأنا أشعر وكأنني أشكل جزءا من عائلة النادي الكبيرة".

وأضاف أن سعادته بالبقاء في أتلتيكو يرجع السبب فيها لزملائه في الفريق ولكل الإنجازات التي يحصدونها سويا، كما توجه بالشكر إلى زملائه وإدارة النادي وكل من يعملون فيه.

ومن جانبه أعرب المدير الرياضي لأتلتيكو، لويس بيريز جوميز، عن رضاه إزاء تمديد التعاقد مع توران لأنه أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق كما قدم مستوى رائعا معه.

وجاء تمديد عقد توران بعد يوم من فوز أتلتيكو الكبير على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 3-1 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي سجل فيه توران هدفا في الدقيقة 64 من المباراة.

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