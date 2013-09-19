المصريين الأحرار ينعي “شهيد كرداسة ” ويؤكد دعمه للحملة ضد الإرهاب

صرح أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن العملية الأمنية الكبرى التي بدأت صباح اليوم لتطهير كرداسة من بؤر الإرهابيين تؤكد عزم الدولة المصرية على تخليص البلاد من بقايا رؤوس العنف والفتنة وفرض هيبة دولة القانون على ربوع البلاد.

ونعي سعيد شهيد الواجب اللواء نبيل فراج مساعد مدير الأمن والذي لقي حتفه أثناء تحرير كرداسة من قبضة الإرهابيين.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن كرداسة وكل بؤر الإرهاب المتستر بالدين فى حزام العشوائيات حول القاهرة سوف تبقى شاهداً على الجريمة الكبرى التى ارتكبتها عصابة الإخوان وأنصارها فى حق هذا الوطن.

وأكد د.أحمد سعيد أن عملية كرداسة يجب أن تكون مقدمة لحرب طويلة وشاملة لتجفيف منابع الإرهاب المتستر بالدين والمتحصن فى آلاف المساجد والزوايا المنتشرة فى القرى والصعيد والعشوائيات، موضحاً أن الحملة ضد الإرهاب يجب أن تستمر حتى تطهير مصر نهائياً من مثلث العار،الإرهاب والفقر والأمية.